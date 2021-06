De Napoli: “Maradona un fenomeno assoluto. Insigne se non ha voglia di restare meglio che vada via”

Nando De Napoli, ex calciatore azzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“22 giugno 1986, il gol di Maradona all’Inghilterra fu uno dei più della storia del calcio. Anche quello col Belgio fu un gol incredibile, un giocatore che fa venire i brividi. Scudetto? Ci credevamo e lo capimmo anche fisicamente: Diego si presentò con un fisico dove si vedevano gli addominali, si era preparato bene per vincere il mondiali e vincere a Napoli. De Napoli-Bagni-Romano? Paragone con il centrocampo dell’Italia di oggi ce lo vedo. Jorginho è una persona seria, che dà una grande carica in campo. L’Italia di oggi è più squadra: se lo sente Bagni però si arrabbia (ride ndr). Rigori in Italia-Argentina nel 90? Meritavamo la finale, fu un peccato. Maradona e Caniggia erano gli unici validi in quella squadra, noi eravamo più forti ed un grande gruppo: dispiace! Insigne se pensa solo ai soldi è meglio che vada via, tante volte anche i napoletani vogliono fare nuove esperienze ma spero resti a Napoli”.