Arriva la risposta della Uefa a Draghi: “Nessun piano per cambiare sede della finale”

La Uefa, con una nota ufficiale, ha risposto al presidente del Consiglio Mario Draghi a proposito di un possibile spostamento della finale degli Europei da Londra a Roma.

“La Uefa, la federazione inglese e le autorità inglesi stanno lavorando a stretto contatto con successo per organizzare le semifinali e la finale di Euro a Wembley e non ci sono piani per cambiare la sede di quelle partite”.

La situazione del Covid nel Regno Unito non è delle migliori e i contagi sono in aumento, ma al momento sembrano pronti ad essere confermati i piani iniziali.