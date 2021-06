Milot Rashica, accostato spesso al Napoli, è ufficialmente un nuovo giocatore del Norwich, come annuncia il club inglese dal sito ufficiale.

Il calciatore ormai ex Werder Brema ha firmato un contratto quadriennale e ha rilasciato le prime parole da giocatore del Norwich: “Sono davvero entusiasta di giocare di fronte ai tifosi del Norwich e in Premier League, darò il massimo per questa squadra e spero di emozionare i tifosi con tanti gol e assist. Non vedo l’ora di iniziare”.