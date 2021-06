Valdifiori: “A Napoli ho sbagliato, ma resterà sempre un bel ricordo”

Mirko Valdifiori, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli in cui ha parlato della sua esperienza all’ombra del Vesuvio. Le sue parole:

“È normale che quando ti capita un’occasione come Napoli e non giochi tanto ti dai delle colpe. Nelle prime partite giocavamo col 4-3-1-2, poi col 4-3-3 è stato un altro Napoli. Il primo Napoli di Sarri ha vissuto una fase d’adattamento normale che avevamo vissuto anche ad Empoli, a Empoli però ti danno più tempo, a Napoli non puoi sbagliare. Se fossimo partiti subito con un altro modulo forse avrei fatto meglio. Napoli resterà sempre un bel ricordo, nel mio cuore, anche se ho giocato poco”.