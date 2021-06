Secondo quanto riportato da Tuttosport, Michael Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli è tornato alla base, ma solo temporaneamente. Dopo 32 presenze, 6 gol e 2 assist in Serie B con la Reggina, l’azzurrino è tentato di raggiungere la Cremonese, anche se le offerte per avere in squadra il classe 98′ arrivano anche da società di Serie A.