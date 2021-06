MONDONAPOLI TV – Gli azzurri piombano su Tavares: prima offerta! Meret vicino al rinnovo mentre su Insigne c’è il Barcellona

Anche oggi MondoNapoli Tv è andata in onda con il suo consueto TG giornaliero delle 19. Per il mese di giugno vi terremo sempre compagnia in diretta su Facebook, su YouTube e su Twitch.

Nel primo talk abbiamo parlato di Nuno Tavares. Infatti abbiamo commentato la notizia della Gazzetta dello Sport che ha annunciato la prima mossa della società partenopea. Il quotidiano, infatti, ha riportato che gli azzurri hanno offerto 12 milioni, al Benfica, per il giovane talento portoghese.

Nel secondo talk abbiamo parlato di Lorenzo Insigne. Infatti la società e il giocatore non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo e nel mentre si è inserito anche il Barcellona che vuole il talento di Frattamaggiore.

Nel terzo talk abbiamo parlato di Alex Meret. Infatti, secondo la Gazzetta dello Sport, il portiere friulano con Spalletti diventerà titolare e la società ha già pronto un rinnovo fino al 2025 con anche un aumento di stipendio

Infine, nel quarto talk, abbiamo commentato la scelta di Hakan Çalhanoğlu di approdare all’Inter dopo molte stagioni con gli acerrimi rivali del Milan.

