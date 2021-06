Europei, in campo Macedonia-Olanda e Ucraina-Austria: Elmas titolare!

Alle ore 18 andranno in campo Macedonia Del Nord-Olanda e Ucraina-Austria per concludere il girone C di questo Europeo. L’Italia dovrà fare molta attenzione alla seconda partita, che deciderà chi tra le due squadre sfiderà gli azzurri agli ottavi. Ci sarà un solo ‘napoletano‘ in campo alle 18: Elmas.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MACEDONIA DEL NORD-OLANDA:

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski; S. Ristovski, D. Velkovski, Musliu, Alioski; Bardhi; Trickovski, Elmas, Trajkovski; Pandev. All. Angelovski

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Blind; Dumfries, F. De Jong, Wijnaldum, Gravenberch, Van Aanholt; Malen, Depay. All. De Boer

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI UCRAINA-AUSTRIA:

UCRAINA (4-3-3): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Shaparenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Sydorchuk. Ct. Shevchenko

AUSTRIA (3-4-1-2): Bachmann; Dragovic, Alaba, Hinteregger; Lainer, X. Schlager, Grillitsch, Laimer; Sabitzer; Baumgartner, Arnautovic. Ct. Foda