Draghi: “La finale degli Europei non si faccia in paesi con alti contagi”

La situazione del Covid a Londra, dove si disputerà la finale degli Europei, non è delle migliori. Nelle ultime ore è circolata la voce che vorrebbe lo spostamento della finale del torneo in un altro stadio. A proposito ha parlato Mario Draghi, presidente del Consiglio, nel corso di un incontro con la Cancelliera tedesca Angela Merkel. Il premier ha affermato, a proposito dell’ipotesi dello spostamento della finale degli Europei da Londra a Roma, che si impegnerà “affinché la finale non si faccia in Paesi con alti contagi”.