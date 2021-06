Denis: “Il boato per il gol al 95′ contro il Milan il più forte che abbia mai sentito, ringrazio di tutto i napoletani”

German Denis, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Volevo far visita al Murales di Maradona da tanto tempo. Ieri finalmente l’ho visto ed è stata una emozione incredibile anche per la mia famiglia. Maradona per gli argentini è colui che ci ha regalato un Mondiale. E’ una delle persone più importanti al mondo per noi. Napoli mi ha dato la possibilità di crescere dopo la mia prima esperienza in Italia. Ho trovato un pubblico incredibile. Il boato dopo il gol contro il Milan è stato il più forte che ho mai sentito in vita mia. Non lo dimenticherò mai. Ringrazierò sempre i napoletani. Dopo l’autogol contro il Milan invece volevo solo sparire. A Iezzo non dissi nulla ma eravamo un gruppo forte, quindi superammo anche quel momento. Osimhen può crescere tanto e fare tanti altri gol. Ha un talento importante e farà bene. Gaich? Ha tutto per il calcio italiano. Ha bisogno di giocare ma può davvero adattarsi alla grande al modo di stare in campo in Italia”.