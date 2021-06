Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ha parlato a ‘Radio Goal’:

“Nuno Tavares? Stiamo parlando di un ragazzo molto forte fisicamente con ampi margini di miglioramento. Reinildo invece è un calciatore che ha fatto già degli anni da titolare al Lille ed è più pronto essendo anche più grande, in una squadra straordinaria. Nuno Tavares però ha parametri economici più raggiungibili e forse maggiori potenzialità in ottica futura, ma bisognerebbe vedere se è pronto subito essendo giovane. Il mercato per ora è fermo, ma il Napoli deve essere veloce quando sarà il momento di chiudere per il terzino e il centrocampista”.