De Maggio risponde a un tifoso: “Il Napoli non parla? Che colpa ne ho io?”

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha risposto alla domanda di un tifoso “Perché chiamate sempre i direttori delle altre squadre? A noi tifosi interessa quello del Napoli” durante il corso della trasmissione Radio Goal. Il quesito dell’ascoltatore ha catturato l’attenzione del direttor, che ha risposto:

“Cosa c’entro io? Non è colpa mia se il Napoli ha preso la decisione di non parlare, tra l’altro è una scelta che non condivido. Ma io non c’entro nulla, dovresti contattare direttamente il Napoli. Fosse per me, farei una rubrica col direttore Giuntoli”.