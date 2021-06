Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, Gianluca Gaetano, giovane centrocampista del Napoli, sarebbe ambito in Serie B. Il calciatore ha giocato per 18 mesi alla Cremonese lasciando una buona impressione. A puntare gli occhi su di lui sono due club di cadetteria molto ambiziosi come la Reggina e il Crotone. Sarà il Napoli a decidere quale sarà il futuro del giocatore.