Il terzino sinistro del Groningen Gabriel Gudmundsson è in orbita Napoli da tempo ma la concorrenza è agguerrita, anche in Serie A.

Come riportato da Tuttosport, si è fatto avanti anche il Torino. Il 22enne Svedese è in orbita anche del Milan in Italia oltre che del Borussia Dortmund all’estero. La valutazione è di circa 12 milioni ma con questa concorrenza non sarà facile convincere il calciatore, il Napoli infatti si guarda attorno per altri nomi.