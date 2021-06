TMW – Mancini prepara il turnover ma non per Insigne: potrebbe toccare ancora a lui

Ci avviciniamo a grandi falcate verso Italia Galles, ultima partita del girone che vede gli azzurri già qualificati agli ottavi. Per questo, il tecnico Mancini prepara un folto turnover, sembrerebbe però confermare Insigne.

Come riportato da Tuttomercatoweb, il capitano del Napoli potrebbe partire ancora una volta titolare, in quanto Federico Chiesa pare abbia accusato un piccolo problema fisico al termine della rifinitura di ieri. Se le condizioni dell’esterno juventino non dovessero convincere Mancini, Insigne sarà schierato di nuovo titolare.