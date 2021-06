Il Napoli di Spalletti partirà da un nuovo punto fermo tra i pali, Alex Meret. La società e l’allenatore puntano forte su di lui e il tempo delle alternanze sembra finito.

Come riportato da Tuttomercatoweb, il portiere del Napoli negozierà volentieri con la società per prolungare la scadenza del suo contratto segnata ora per il 2023. Difficilmente David Ospina accetterà un ruolo da secondo fisso, quindi potrebbe andar via restando in Italia, c’è l’Atalanta forte su di lui.