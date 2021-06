SOCIAL – Chiellini esulta e saluta i tifosi

Giorgio Chiellini, oggi, era seduto in tribuna con Berardi per seguire la partita dell’Italia con il Galles. Il giocatore, dopo la vittoria, ha postato una foto sul suo Instagram, nel quale ha mostrato la gioia per aver passato i gironi da primo. Ha messo una foto che ritraeva i compagni di squadra a fine partita accompagnata da una descrizione: “Ennesima grande prova di un gruppo unico. Salutiamo Roma e il nostro pubblico che ci ha sempre sostenuto e trasmesso tanto entusiasmo. Ci vediamo a Wembley. Avanti così!!”. Di seguito il post del difensore della Nazionale sul proprio profilo Instagram ufficiale: