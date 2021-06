Pessina: “Arma vincente? L’unione del gruppo”

Matteo Pessina, centrocampista dell’Italia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria contro il Galles e del suo gol: “Gol? Era uno schema, è riuscito come volevamo. Questa esperienza per me è una vera favola e sono felice di aver dimostrato che con il duro lavoro si può arrivare ovunque. Locatelli? Lo conosco veramente da molto tempo e siamo anche gli unici che non sono inclusi nel gruppo Playstation. L’arma vincente della squadra è l’unione del gruppo, molto compatti e uniti. Merito del mister che riesce a dare fiducia. Devo ringraziare anche Gasperini che mi ha dato veramente tanto”.