Page: “Secondo posto? Una vittoria per noi”

Robert Page, ct della nazionale del Galles, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sconfitta con l’Italia e del passaggio dei gironi: ” Passare il girone? Il secondo posto per noi è una vittoria. Contro l’Italia sapevamo che la sfida era difficile, ma abbiamo saputo difendere il risultato anche con un uomo in meno. Sapevamo del 2-0 della Svizzera, ho dovuto motivare i ragazzi. Ramsey? Non era in ottime condizioni, ma sta ritrovando continuità. Ha fatto una grande partita e merita complimenti. Il nostro punto di forza è lo spirito e abbiamo avuto anche un occasione con Bale. Ragazzi stanchi? Vedrò cosa mi dice lo staff medico e poi decideremo la data per partire per Amsterdam. Ottima idea giocare in Europa, ma a livello logistico è complicato. Poi c’è anche il Covid”.