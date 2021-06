Giancarlo Marocchi, giornalista di Sky Sport, ha commentato la vittoria dell’Italia contro il Galles: “Mi piace la squadra perchè sono tutti lì per un obiettivo. Loro, in totale, ne sono 26 ma non avranno tutti spazio. Questa partita è stata l’occasione per dare spazio a chi non l’ha avuto. Con Acerbi siamo arrivati a 12. La competizione, se non hai 15 o 16 titolari, non la vinci”.