Mancini: “Tutte quelle che passano il turno sono in lizza per vincere”

Roberto Mancini, ct della nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Rai per commentare la vittoria e il passaggio agli ottavi: “3 vittorie? Meglio di così non si poteva. Oggi potevamo fare un gol in più ma loro erano bravi a difendersi. Cambi? l’Italia anche cambiando è la stessa. Non deve cambiare niente se si cambia qualche giocatore. Verratti? Hanno dimostrate di essere tutti titolari. Una partita che si doveva e voleva vincere. Titolari non esistono, ci sono undici che vanno in campo. Trofeo? Tutte quelle che passano il turno sono in lizza per vincere. Noi anche abbiamo difficoltà come le altre big. A volte è sbagliato che si possa vincere sempre. Salutiamo Roma e dedichiamo questa vittoria a tutti i ragazzini che hanno sofferto in un anno e mezzo”.