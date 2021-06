Giuntoli punta Palmieri, altri 4 nomi sulla lista per Spalletti

L’inizio del calciomercato è alle porte, per il Napoli è quindi tempo di mercato per rinnovare e arricchire la rosa di Spalletti, che dal prossimo primo luglio si insidierà ufficialmente sulla panchina azzurra. Aspettando il tecnico il DS Giuntoli e il patron Aurelio De Laurentiis iniziano a studiare i possibili colpi di mercato, tiene ancora banco la questione terzini.

I nomi

Con l’addio in scadenza di Hysaj e la permanenza in bilico anche di Mario Rui il Napoli vuole tutelarsi, considerando soprattutto lo stato fisico poco affidabile di Ghoulam. I nomi sulla lista sono tanti, ma ADL sceglierà con cura il suo nuovo terzino, tanti sondaggi e anche qualche preferenza. Primo su tutti – come rivela il Corriere dello Sport – c’è Emerson Palmieri favorito anche da Spalletti è sicuramente uno dei profili più interessanti attualmente impegnato con la Nazionale, ma con un contratto di certo troppo alto sui 4 milioni all’anno. Fra gli altri nomi Tsimikas ai margini della rosa del Liverpool, Mandava del Lille, Gudmundsson del Groningen, Mykolenko della Dinamo Kiev.