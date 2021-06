(ANSA-afp) – ROMA, 20 GIU – Sarà sottoposto in serata ad accertamenti medici Ousmane Dembélé, uscito ieri dal campo per un infortunio al ginocchio. L’attaccante sarà sottoposto ad esami per determinare la gravità dell’infortunio al “tendine del ginocchio”, ha detto l’allenatore dei Blues Didier Deschamps.



“Dovremo verificare, ci saranno gli esami a fine serata”, ha spiegato il ct ai microfoni del canale francese TF1. (ANSA-afp).