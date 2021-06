La Svizzera vince 3-1 contro la Turchia, peccato che sia stato tutto vado per la nazionale bianco rossa che chiude terza nel girone A, in cui trionfa l’Italia prima e a seguire il Galles. Ad aprire per gli elvetici Zuper, raddopia Shaqiri. Nel secondo tempo per i turchi accorcia le distanze Kahveci, ma nel finale la chiude Shaqiri.