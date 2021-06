Federico Chiesa, giocatore dell’Italia, è intervenuto ai microfoni di Rai per commentare il successo con il Galles: “Siamo tutti in grado di disputare una buona partita e l’abbiamo dimostrato oggi. Io mi farò sempre trovare pronto e sono orgoglioso di poter indossare questa maglia. Verratti? Giocatore di rara fattura. Non si discute la sua bravura, è veramente fortissimo. Non faccio pronostici e non li voglio fare, ma credo che facciamo bene a sognare”.