Il tormentone Kalidou Koulibaly si prolunga per un altro anno, anche quest’anno non c’è certezza sul suo futuro anche se stavolta sembra orientato.

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli non ha ricevuto offerte per il colosso senegalese che con ogni probabilità restera alla Corte di Luciano Spalletti che non vede l’ora di lavorare con lui