Bastoni: “Vittoria? Merito soprattutto del mister e dei veterani”

Alessandro Bastoni, difensore dell’Italia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria al suo esordio contro il Galles. Di seguito le parole del difensore dell’Inter: “Vittorie? Merito soprattutto dei veterani e del mister che riescono a integrare bene nel gruppo i giovani e farci restare compatti anche fuori dal campo. Per esempio, Bonucci e Chiellini sono riusciti a vincere per 10 anni e infatti io cerco di apprendere da loro mantenendo, però, la mia personalità. A chi dedico la vittoria? Alla mia famiglia. Solo grazie a loro e ai loro sacrifici sono qua. La dedico anche alla mia ragazza”.