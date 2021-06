Sportmediaset – Napoli in vantaggio sull’Inter per Palmieri: il terzino preferisce Spalletti a Inzaghi

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Napoli sarebbe in vantaggio sull’Inter per il terzino italo-brasiliano Emerson Palmieri. Il giocatore in forza al Chelsea preferirebbe infatti lavorare con Spalletti, a discapito di Simone Inzaghi, nuovo tecnico dei nerazzurri. Il discorso è sull’ingaggio, che attualmente è sui 4 milioni, ma il prossimo anno Palmieri andrà in scadenza con i blues.