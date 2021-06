Radio KKN, Venerato: “Prima di trarre conclusioni affrettate bisogna ascoltare anche Gattuso”

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulla questione tra Gennaro Gattuso e la Fiorentina.

Ecco quanto dichiarato: “Non sento Gattuso da 3 giorni, non so come ha reagito alle notizie degli ultimi giorni. Ho letto il post di Renica su un sito e lo condivido in toto. L’errore di Rino è stato quello di accettare la Fiorentina, non è mai stato convinto del progetto di Commisso. Si è lasciato male, abbiamo ascoltato cosa aveva da dire il club gigliato adesso ascoltiamo cosa avrà da dire Gattuso. Pur lavorando con Mendes, Andre Silva col Milan con lui ha fatto una brutta fine e Ghoulam non ha mai giocato”.