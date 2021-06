MONDONAPOLI TV – Il Napoli cerca un terzino sinistro: Osimhen pronto per la prossima stagione. Animi accesi con i tifosi!

Anche oggi MondoNapoli Tv è andata in onda con il suo consueto TG giornaliero delle 19. Per il mese di giugno vi terremo sempre compagnia in diretta su Facebook, su YouTube e su Twitch.

Nel primo talk abbiamo parlato del calciomercato del Napoli con i partenopei alla ricerca di un terzino sinistro. I favoriti, secondo Sky Sport, sono Emerson Palmieri e Nuno Tavares che al momento sono impegnati agli europei.

Nel secondo talk abbiamo parlato di Osimhen. Infatti il nigeriano è al centro del caso che è scoppiato in Francia nelle ultime ore ma di cui non si interessa. L’attaccante del Napoli, infatti, sta pensando solamente al ritiro in Trentino e alla prossima stagione in cui vorrà mostrare in pieno le proprie qualità

Nel terzo talk abbiamo parlato dello striscione esposto dagli ultras del Napoli riguardo la partita con l’Hellas Verona. Infatti abbiamo discusso sulla scelta della società di non dare nessuna giustificazione alla prestazione di basso livello degli azzurri che è costata la Champions League

Infine, nel quarto talk, abbiamo parlato della nuova Roma di Jose Mourinho. Infatti, come riportato da Sky Sport, i giallorossi sono ai dettagli per Rui Patricio e per Xhaka, due colpi importantissimi per essere competitivi nella prossima corsa Champions.

Inoltre, vi comunichiamo, che il TG di domani andrà in onda due ore prima, alle ore 17:00, per non essere in contemporanea con la nazionale Italiana!

