Europei, la Francia non va oltre il pareggio con l’Ungheria: è 1-1

È cominciato con Ungheria-Francia il pomeriggio degli Europei: i francesi non vanno oltre l’1-1. In attesa di Portogallo-Germania, la Francia si porta al primo posto del girone con 4 punti.

Durante il primo tempo i francesi provano più volte a sfondare il muro ungherese, che però si difendono bene dagli attacchi di Mbappé e compagni. I padroni di casa passano in vantaggio nei minuti di recupero del primo tempo con un’azione in contropiede: Fiola si ritrova davanti a Lloris e non sbaglia.

Partita che diventa nervosa per gli uomini di Deschamps che però nel momento migliore dell’Ungheria pareggiano: al minuto 66′ Griezmann gonfia la rete dopo aver ricevuto palla (deviata da un difensore) da Mbappé.