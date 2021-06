Euro 2020, Ungheria-Francia, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per la sfida tra Ungheria-Francia, match valevole per la seconda giornata del Gruppo F. Da un lato l’Ungheria dopo aver perso solo negli ultimi 10 minuti di gara contro il Portogallo, prova a ripetere la prestazione offerta contro i lusitani. D’altro canto la Francia, campione del mondo in carica, è una della favorite per aggiudicarsi l’ambito trofeo.

Di seguito le formazioni ufficiali:

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, Szalai; Nego, Schafer, Kleinheisler, Fiola; Szalai, Sallai. CT: Rossi.

FRANCIA (4-3-1-2): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Digne; Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann, Mbappé, Benzema. CT: Deschamps.