Del Genio: “Lykogiannis, Nuno Tavares o Dimarco non sono superiori a Mario Rui”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto durante Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della situazione terzini in casa Napoli. Le sue parole:

“Lykogiannis, Nuno Tavares o Dimarco sono buoni giocatori, che però non hanno mai lottato per vincere lo scudetto. Potrebbero sia esplodere che perdere il posto dopo un mese, portando di nuovo alla titolarità Mario Rui. In base a quale logica questi profili dovrebbero essere titolari rispetto a Mario Rui che è stato nazionale portoghese? Servono giocatori superiori”.