Cucchi: “Politano non convocato per non rovinare il gruppo formato da anni”

Riccardo Cucchi, voce di Radio Rai, è intervenuto a 1 Station Radio per parlare del Napoli e della mancata convocazione di Matteo Politano agli Europei. Le sue parole:

“L’Italia di Mancini come il Napoli di Sarri? Non mi sembra. Maurizio era un po’ troppo integralista, mentre Roberto è più camaleontico e si adatta agli uomini che ha a disposizione. Perché Politano non è stato convocato? È una stata sbagliata, ma è stata necessaria per non rovinare il gruppo creato negli anni precedenti”.

SU CRISTIANO RONALDO – “Non credo nella verginità dei calciatori nei confronti della pubblicità, nessuno ha mai scelto di sponsorizzare un brand badando alla qualità del prodotto. Io sono della vecchia scuola: non credo che una sola persona possa spostare gli equilibri di mercato di un brand. Preferisco parlare del Cristiano calciatore. Veniva da un anno non brillante con la Juventus, ma ha dimostrato di poter essere ancora decisivo col Portogallo”