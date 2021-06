CdS – Radu rimane alla Lazio: punta Hamsik nella graduatoria delle presenze in serie A!

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Stefan Radu che rimarrà alla Lazio per altri due anni:

“Radu è in cima a questa speciale graduatoria di fedelissimi, il migliore in assoluto tra gli stranieri attualmente in attività per presenze in Serie A con lo stesso club. Adesso Stefan, che considerando solo il campionato ha collezionato 338 gare, può mettersi a caccia di quelli che in passato in questo campo hanno fatto meglio di lui. Praticamente impossibile raggiungere l’ argentino Javier Zanetti, primatista con le sue 615 presenze in 19 stagioni: più alla portata lo slovacco Marek Hamsik, che ha indossato in 408 occasioni la divisa del Napoli nei suoi 12 anni in massima serie, ancora di più lo svedese Nils Liedholm, che nella stessa quantità di tempo con il Milan ne ha messe insieme 359″