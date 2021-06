CdS – Il futuro di Eriksen verrà deciso entro un mese: le ultime

Christian Eriksen dopo il ricovero in seguito al malore improvviso, ha subito un intervento al cuore con l’installazione di un defibrillatore sottocutaneo. Secondo Il Corriere dello Sport, per conoscere il futuro del centrocampista danese bisognerà attendere all’incirca un mese. Soltanto l’esito di ulteriori esami sarà determinante per capire se il defibrillatore potrà essere rimosso. Questa ipotesi potrà essere prese in considerazione solo se si evincerà la causa scatenante del malore. In caso contrario il calciatore sarà costretto a lasciare l’Italia. Eriksen potrebbe puntare a giocare in campionati stranieri con meno restrizioni.