CdS – Domani la nazionale giocherà con il lutto al braccio per Boniperti

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla nazionale italiana e alla morte di Boniperti, leggenda della Juventus: “Il mondo del calcio e dello sport in generale si uniscono nel ricordo della leggenda juventina. Campione prima in campo e poi al timone del club bianconero. Sono i giorni dell’Europeo e dell’Italia che fa sognare: Giampiero ha vestito l’ azzurro per 38 volte, realizzando 8 gol, ha disputato i Mondiali del 1950 e del 1954 e nel 2012 è entrato nella Hall of Fame del calcio italiano. Il 21 ottobre 1953, unico italiano convocato nel Resto del Mondo per affrontare l’Inghilterra segnò una doppietta nel 4-4 finale. Domani la Nazionale indosserà il lutto al braccio nella sfida contro il Galles“