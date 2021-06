In vista della prossima stagione la volontà del Napoli sarebbe quella di tenere Nikita Contini come terzo portiere. Il calciatore, però, preferirebbe giocare altrove in prestito visto che nel club azzurro non è praticamente mai sceso in campo.

Invece secondo il Corriere del Mezzogiorno, per quanto concerne il secondo portiere se partisse Ospina ci sarebbero diverse idee per sostituirlo. Da un lato Sepe, che sarebbe utile anche come prodotto del vivaio da inserire nelle liste prima dell’inizio del campionato, dall’altro c’è l’opzione Consigli in scadenza nel 2022.