Bagni: “Mancini permette a giocatori come Insigne, Berardi e Immobile di tirare fuori il proprio estro”

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano ll Mattino riguardo la Nazionale italiana e Lorenzo Insigne. Le sue parole:

“In questo momento per il centrocampo sceglierei Locatelli: ha fatto vedere di essere in ottime condizioni. Verratti però è stato sempre un elemento importantissimo per questa Nazionale e quella contro il Galles potrebbe essere l’occasione per provare la sua condizione”.

“Dove può arrivare quest’Italia? Secondo me può arrivare fino in fondo con la Francia. I francesi però hanno più solisti, la nostra Nazionale invece ha un gioco e si sta dimostrando un’orchestra perfetta. Mancini ha svolto un lavoro eccezionale inquadrando la Nazionale e allo stesso tempo ha lasciato a tutti la possibilità di tirare fuori il proprio estro: si vede dalle giocate di Berardi, Insigne e Immobile»