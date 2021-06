Ventura: “Spalletti allenatore di personalità. Sulla Nazionale…”

Gian Piero Ventura, ex allenatore del Napoli, ha parlato a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, delle potenzialità della Nazionale e di Luciano Spalletti come allenatore del Napoli.

“La Nazionale di Mancini non sta giocando bene ma benissimo. Delle squadre viste, è quella che gioca più da collettivo rispetto alle altre. Sono fiducioso. Poi, faccio sempre gli scongiuri. Immobile? Mi sorprendeva quando trovava difficoltà. Ciro è devastante se sfruttato per le sue caratteristiche: vede la porta come pochi. Spalletti? È un allenatore di personalità, con idee, che ha dentro la voglia di vincere. Sono queste le sue caratteristiche principali”.