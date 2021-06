Il telecronista di Sky, Riccardo Trevisani, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi su Lorenzo Insigne:

“Insigne può essere la stella della Nazionale. Deve aiutarsi trovando continuità anche nei primi tempi, giocando sempre al livello dei secondi tempi. Insigne è uno dei pochi non replicabili a disposizione di Mancini, non c’è un calciatore a lui similare. E’ unico. Io sogno vedere quel tiro a giro che ha fatto 3-0 contro la Turchia per un 1-0″.