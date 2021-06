Sky – Napoli potrebbe non sostituire Bakayoko: le ultime

Luca Marchetti, giornalista Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte:

“Terzino sinistro? Stiamo osservando che quando non si vende, non si compra. Se le cose dovessero andar male si resterà contenti così, anche perche a Spalletti la rosa piace e non poco. Il Napoli sarebbe molto competitivo ma a sinistra qualcuno bisogna prendere. Hysaj? Penso ci sia la possibilità per lui della Lazio, a maggior ragione ora con Sarri sulla panchina. Chi sostituirà Bakayoko? A livello numerico non ci sarebbe bisogno, si può andare su un centrocampista se dovesse andar via Fabian Ruiz. Diciamo che il Napoli non vuole farsi trovare impreparato qualora dovesse andar via lo spagnolo. Il mercato del Napoli è questo, al di là del terzino sinistro e anche per il centrale difensivo il discorso è lo stesso: dipende da Koulibaly.