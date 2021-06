SKY – Lazio, Radu ha scelto i biancocelesti: no all’Inter, le ultime

Stefan Radu alla fine ha scelto. Il capitano biancoceleste rimarrà alla Lazio, non va all’Inter. I nerazzurri avevano offerto un contratto al difensore, che è in scadenza di contratto. Una richiesta diretta di Simone Inzaghi, che lo ha allenato e lo vedeva bene come vice Bastoni al posto di Kolarov.

Ma non sarà così. Radu ha infatti deciso di accettare la proposta della Lazio, che aveva rilanciato negli ultimi giorni offrendo un contratto. Ora firmerà per due anni, fino al 2023. A riportalo è Gianluca Di Marzio.