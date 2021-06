PRIMA PAGINA – Tuttosport: “BOOM ITALIA”

L’edizione odierna di Tuttosport apre dedicando grande spazio alla nazionale italiana riassumendo la partita contro la Svizzera in tre parole. La prima è il numero di persone collegate davanti alla TV per assistere al successo azzurro, e sono ben 15 milioni di persone. La seconda, invece, è sempre un numero ma riguarda il prezzo dell’uomo partita che è lievitato a ben 40 milioni. L’ultima parole è Donnarumma, il portiere lunedì sarà al PSG e spazio anche a Insigne che piace a tutti. Il taglio alto è dedicato a Eriksen e alla sua nazionale che ha disputato una buona partita ma è uscita sconfitta dalla sfida con il Belgio per 2-1. L’articolo di spalla parla di Gattuso e del suo probabile approdo al Tottenham da Paratici.