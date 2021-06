Gigi D’Alessio: “Insigne è il volto di Napoli nel mondo. Va rinnovato”

Gigi D’Alessio, cantante e tifoso del Napoli, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, ha detto la sua opinione riguardo alcuni temi riguardanti i partenopei, tra cui quella del possibile futuro di Lorenzo Insigne.

“Sono orgoglioso di essere italiano e napoletano, li avanti ci sono due scugnizzi come Insigne ed Immobile. Le mie canzoni vengono cantate in ritiro anche da Jorginho? Ne sono felice, l’entusiasmo fa tanto, il gruppo è affiatato, Mancini ha fatto un gran lavoro. Insigne è il volto di Napoli nel mondo: spero che De Laurentiis mi ascolti, bisogna rinnovargli il contratto perché Lorenzo deve diventare nel Napoli ciò che Totti è stato per la Roma”.