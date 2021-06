Galante: “Il Napoli ha fatto la miglior scelta a prendere Spalletti”

Fabio Galante, osservatore dell’Inter ed ex calciatore, fra le tante, dell’Empoli di Luciano Spalletti, ha parlato del tecnico di Certaldo e tanto altro ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta su 1 Station Radio. Ecco quanto estrapolato:

“Il Napoli, con Spalletti, non poteva fare scelta migliore. Dopo che è andato via Gattuso era difficile prendere un allenatore del suo calibro. È un fuoriclasse nello studiare gli avversari e preparare le partite. Andrà d’accordo con Adl perché sono due uomini molto intelligenti. So che sarebbe contento se il presidente non gli vendesse nessuno e gli comprasse un terzino sinistro. Emerson Palmieri sarebbe l’ideale per lui. Prospetto un gran campionato del Napoli. Voglio fare i complimenti a tutta l’Inter per lo Scudetto vinto e meritato. Conte ha continuato il progetto iniziato da Spalletti, ed è stato bravissimo a fare gruppo. Adesso la situazione si è un po’ inceppata, ci sono problemi economici, ma la proprietà resta solida e sono sicuro che arriverà un fondo od un partner importante a dare una mano”.