Sarebbero a rischio le semifinali e la finale a Wembley di Euro2020. Secondo quanto rivelato dal Times, la UEFA starebbe trattando con il governo inglese, per permettere a 2500 vip di assistere ai match, senza dover rispettare la quarantena di 10 giorni.

Se dovesse essere respinta la richiesta, l’UEFA potrebbe spostare la sede dei match a Budapest, dove non ci sono restrizioni per chi viaggia nell’area Schengen, oltre alla mancanza di limitazioni per i tifosi allo stadio.