E’ appena terminata la gara tra Svezia e Slovacchia, valevole per la seconda giornata del Girone E di Euro 2020. Gli svedesi, dopo il pareggio per 0-0 contro la Spagna, sale a 4 punti grazie a questa vittoria per 1-0, con un rigore segnato da Forsberg. La squadra di Hamsik e Lobotka, invece, resta a 3 punti. L’ex capitano azzurro è stato tra i migliori dei suoi, mentre il centrocampista attualmente al Napoli è rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti.