Esposito: “Spalletti esalterà tre giocatori azzurri, vi dico la mia”

Carmine Esposito, ex attaccante, fra le tante, dell’Empoli di Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio. Ecco quanto estrapolato:

“Insigne verrà esaltato dal tecnico toscano, al pari di Lozano: se il messicano capirà le richieste che gli verranno fatte da Luciano, esploderà definitivamente. Anche Politano si divertirà e, sinceramente, non ho capito perché Mancini non lo abbia convocato per gli Europei. Per me, se ci fosse stata meritocrazia, Matteo sarebbe con la Nazionale, in questo momento, al posto di Bernardeschi che, detto francamente, non è più quello di Firenze. Un aneddoto sulla mia carriera? Quando ero all’Empoli firmai per il Napoli, poi saltò tutto mentre ero in auto con la mia famiglia, pronto a partire. Avevo preso già casa, poi la società si tirò indietro ed andai a Firenze. Probabilmente anche pesò anche la volontà dell’Empoli di prendere qualche soldo in più. È il più grosso rammarico della mia carriera, magari ci ritornerò in altre vesti”.