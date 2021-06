Del Genio: “Gattuso non può fare la morale a De Laurentiis”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare della vicenda riguardante Gennaro Gattuso.

“Una cosa è certa, non vogliamo più sentir parlare gente che fa la morale su come ci si dovrebbe comportare come calciatore o allenatore. Quando ci dimostrano di essere belle persone dal punto di vista comportamentale tolgo il cappello. Gattuso non è uno di questi, non può fare la morale a De Laurentiis se fa un sondaggio per un altro allenatore. Il comportamento di Gattuso con la Fiorentina non è stato bello, perché appena si è presentato il Tottenham ha alzato la posta tramite Mendes”.