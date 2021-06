Cagni: “Spalletti un allenatore esperto. Sulla Nazionale…”

Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte, per discutere di vari argomenti, tra cui l’approdo a Napoli di Luciano Spalletti.

“Spalletti? Il Napoli, come tanti altri club, ha preso un allenatore esperto. Questo è il passo più importante che uno debba fare. Anche Gattuso ha fatto un buon lavoro. Allegri ha vinto di più rispetto a Spalletti, ma ha allenato anche squadre importanti. Quando è andato in Russia, Luciano ha vinto subito il campionato. Lui è partito dal basso e si è conquistato tutto il resto. Nazionale? Quando dovremo affrontare squadre di un certo livello o giocare partite determinante potremo avere problemi a livello di prestazioni mentali. Sarri? Ho criticato lui e chi parlava come lui perché questi allenatori sono convinti che sia il sistema di gioco che vince e non i giocatori. Invece saranno sempre i giocatori a vincere, ovviamente con il sistema più adatto per loro. Thorsby? Può giocare in più ruoli, qualsiasi allenatore lo vorrebbe avere. Ranieri lo ha fatto giocare ovunque, poi lo ha stabilito come mezz’ala. Il giocatore piacerà al Napoli, sicuramente”.